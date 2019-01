Casal em lua de mel morre afogado em ilha paradisíaca

Erika Joyce, de 29 anos, e Leomer Lagradilla, de 30, haviam viajado para as Maldivas em lua de mel, mas acabaram morrendo durante um mergulho no último domingo (13). Ambos eram das Filipinas.

A viagem começou no dia 9 de janeiro e se estenderia por outros lugares. De acordo com informações do Departamento de Relações Exteriores das Filipinas, o casal estava praticando mergulho na ilha de Dhiffushi quando começou a se afogar. Funcionários do resort onde eles estavam hospedados tentaram socorrê-los, mas os dois já estavam imóveis.

O casal teve a morte decretada por um hospital da região. A irmã do rapaz, Mhapolle, disse a uma rede de televisão que os recém-casados sonhavam em conhecer a ilha há muito tempo, mas que não era o primeiro destino em mente. Eles iriam para o Japão, mas mudaram os planos porque Erika não conseguiu o visto.

Na internet, amigos dos dois fazem uma campanha para levantar fundos a fim de pagar os custos do traslado dos corpos até as Filipinas.