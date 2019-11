Casal faz levantamento de carro para revelar sexo do bebê

Com a moda dos chás de revelação de vento em popa, os casais estão cada vez mais criativos no momento de descobrir o sexo do filho. No caso do casal sorocabano Hugo Abbá e Ana Harumi, o grande momento foi feito de um modo bem atípico.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Tudo começou quando ele, que é personal trainer e bodybuilder, assistiu alguns vídeos americanos em que a revelação do sexo era feita através de levantamento de peso. Empolgado com a ideia, ele decidiu adotá-la, apenas com uma adaptação. “Quando vi os vídeos achei sensacional e falei comigo mesmo que no próximo filho faria o mesmo. Fiz, só que com o carro”, contou ao G1.

Com um Celta, duas garrafas e muita força, o atleta descobriu o sexo do filho de maneira inusitada. O momento foi registrado em um vídeo postado em seu Instagram. Na filmagem, Hugo anuncia a espera do bebê e explica como fará a revelação. Então se posiciona e, observado pela esposa e a filha Ayumi, de 5 anos, ele ergue e solta o carro sobre as garrafas, que liberam uma fumaça azul.

O caçula já tem nome definido. “Caio foi só porque gostamos, achamos que é um nome pequeno e bonito, para combinar com Ayumi”, explicou o atleta.

Veja o vídeo da revelação:

Leia também: Justus e Ana Paula revelam sexo do bebê em chá glamoroso

+ Tatá Werneck faz post emocionante pelo 1º mês de vida da filha

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?