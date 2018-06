Casal é preso suspeito de jogar filha recém-nascida do sexto andar

Uma mulher foi presa suspeita de assassinar e abandonar o corpo de sua filha recém-nascida em uma lixeira, em frente a um prédio em Santos, litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (28). O corpo da criança, que tinha apenas um dia de vida, foi achado logo pela manhã, por um catador de lixo que vasculhava o local. O pai também foi preso, mas liberado em seguida.

De acordo com o G1, a mulher mora exatamente na mesma rua onde o corpo foi achado. A polícia ouviu o depoimento da mulher e do ex-companheiro e eles foram presos em flagrante. Ainda segundo a polícia, os pais da criança moravam no mesmo apartamento, mas estavam separados. A mãe, que é dona de casa, deve responder por homicídio e ocultação de cadáver. O pai, comerciante e acusado de favorecimento pessoal, foi levado para a cadeia anexa ao 5º Distrito Policial de Santos, mas liberado logo em seguida. Caso seja comprovada maior participação no crime, será preso novamente.

Já na tarde desta sexta-feira (29), a Polícia Civil afirmou que a vítima morreu por traumatismo craniano, em decorrência de uma queda de seis andares. Segundo o delegado responsável, Renato Mazagão Júnior, o saco com a criança foi jogado no fosso de lixo do prédio. “O corpo foi caindo do sexto andar até chegar na lixeira. Quem levou para a calçada foi a faxineira do prédio. A criança morreu por conta de um traumatismo craniano, causado pela queda. Também existiam ferimentos no pescoço”, conta.