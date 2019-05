Casal de Curitiba descobre gravidez 19 dias antes de bebê nascer

Lana Maria Wigand e Arthur Felie Wogram, ambos de 27 anos, descobriram que teriam um filho apenas 19 dias antes de o bebê nascer. Gabriel nasceu no dia 23 de abril em Curitiba, com três quilos e 47 centímetros.

Lana conta que usava anticoncepcional e que seu fluxo menstrual estava normal. As únicas diferenças que notou foram que havia engordado quatro quilos, o que acreditava ser normal por ter parado de praticar exercícios, e alguns problemas de intestino preso. Ao procurar um médico para cuidar do intestino, ele também não percebeu nada e apenas a receitou um laxante para melhorar as cólicas.

No início de abril, Lana foi ao ginecologista depois de perceber que sua menstruação havia durado um pouco menos que o normal. Quando a médica a examinou, logo percebeu que ela estava grávida de mais ou menos oito meses. As cólicas que ela sentia eram, na verdade, o bebê se mexendo.

Em entrevista ao G1, a ginecologista Flavia Martins Vieira Bueno explicou que, como Lana usava anticoncepcional com pausa curta há muito tempo, a menstruação já era bem escassa e então ela nem percebeu a diferença.

“Lana é muito magra e sempre fez atividade física, com isso a forte musculatura abdominal fez com que o útero crescesse mas não estufasse pra fora da barriga. O bebê cresceu pressionando os órgãos internos, o que potencializou os sintomas de gases, azia, constipação intestinal. Ela se sentia muito estufada, mas não achava que era um útero gravídico, e sim gases”, explicou.

Apesar da surpresa, o casal ficou muito feliz com a notícia e não via a hora de contar para todos que estavam esperando seu primeiro filho. Eles se mudaram para uma casa com um quarto a mais e compraram um carro maior no fim do ano passado, sem sequer imaginar que logo teriam Gabriel.

Lana e Arthur com 38 semanas de gestação

A estimativa da médica era que Gabriel nascesse entre os dias 5 e 15 de maio, mas o bebê decidiu vir no dia 23 de abril. A bolsa da mãe estourou apenas 19 dias depois da descoberta da gravidez. Lana não tinha dilatação suficiente para realizar um parto normal, então foi preciso fazer uma cesárea que, segundo o casal, durou somente cerca de 10 minutos.

Como tiveram pouco tempo para organizar tudo para a chegada do filho, Lana e Arthur organizaram um chá de bebê em um bar para conseguir arrecadar dinheiro para a chegada de Gabriel. Eles também receberam doações de berço, banheira e carrinho de bebê. Nesta sexta (3), o casal está organizando outro evento em um bar em Curitiba. Todo o dinheiro dos ingressos – que serão vendidos a R$ 10 – será usado para a compra de fraldas e outros produtos para Gabriel. “É tanta gente bacana ao nosso redor. Lana teve a melhor gestação da história, não teve dor, não teve barrigão, estresse, desejo, náuseas, nada. Virei pai em 19 dias. Estou realizado e muito feliz”, completou Arthur.

