Casal é morto na frente das filhas em avenida do Recife

Um casal foi assassinado na frente das filhas na avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife. O crime aconteceu na tarde do último sábado (31).

As vítimas eram Janatiel Severino Lopes Filho, 29 anos, Pleysilliane Ervelyn Gomes de Andrade, 21 anos, que receberam tiros enquanto voltavam de um shopping da cidade com duas crianças, um bebê, a mãe e uma prima da mulher morta.

Uma criança era filha de Janatiel, enquanto a outra, de Pleysilliane. O bebê era filho da prima da vítima. Nenhum dos menores ficou ferido, assim como as outras duas mulheres presentes no veículo.

Segundo nota enviada pela Polícia Civil de Pernambuco, o caso trata-se de “uma execução ligada ao tráfico de drogas.” Pela linha de investigação, “Janatiel tem passagem pelo sistema prisional por tráfico de entorpecentes.” O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

