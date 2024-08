Carol Santiago bate recorde das Américas e conquista ouro nos 100m costas das Paralimpíadas

Maria Carolina Santiago é um dos grandes nomes do Brasil na Paralimpíadas de Paris. Competindo pela classe S12, para pessoas com deficiência visual, a nadadora ganhou a medalha de ouro na prova de 100m costas neste sábado (31). Além disso, ela bateu um recorde das Américas na prova.

Brasileira ganha ouro em prova de 100m costas nas Paralimpíadas

Um minuto, oito segundos e 23 centésimos, isso foi o que Carol Santiago precisou para finalizar a prova de 100m costas neste sábado (31) durante as Paralimpíadas de Paris. A brasileira, além de conquistar ouro na categoria, ainda bateu o recorde das Américas com seu tempo.

Essa é a quarta medalha de ouro em Paralimpíadas da atleta. Isso porque, em Tóquio, Carol já havia somado três ouros, uma prata e um bronze. Dessa forma, ela se iguala à velocista Ádria dos Santos como a maior medalhista de ouro brasileira em Paralimpíadas.

A prova deste sábado foi bastante disputada já que a ucraniana Anna Stetsenko ficou com a prata com o tempo de 1min09s43. Já o bronze foi para a espanhola Maria Delgado Nadal, com 1min11s33.

Carol Santiago ainda disputará mais cinco provas em Paris entre os dias 2 e 5 de setembro.

