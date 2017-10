Se você adora um clima de nostalgia, vai gostar de uma cena especial do capítulo final de A Força do Querer. Carine (Carla Diaz) irá fazer uma apresentação particular de dança do ventre para Rubinho (Emilio Dantas). Pegou a referência? É claro que é a novela O Clone, também de autoria de Glória Perez, na qual Carla fez a inesquecível Hadija, dona do bordão “Muito ouro, inshalá”. Esse foi seu primeiro papel na Globo após a atriz ganhar fama em Chiquititas, do SBT.

Duas imagens da cena que irá ao ar nesta sexta-feira (20) foram divulgadas pelo GShow.