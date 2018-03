No dia 27 de março, serão anunciados os vencedores do concurso anual da ANER (Associação Nacional de Editores de Revistas) para a melhor capa de revista (2017). CLAUDIA está concorrendo com a capa da edição de Outubro. Estrelada pela apresentadora Fernanda Lima, a publicação marca o início da nossa campanha #EuTenhoDireito.

Leia mais: Fernanda Lima fala sobre carreira, casamento e feminismo

O objetivo do Concurso Melhor Capa do Ano é valorizar o trabalho dos editores de arte e jornalistas envolvidos na elaboração das capas das revistas publicadas pelas editoras brasileiras. Este ano, a premiação bateu recorde de inscrições – foram 80 trabalhos enviados.

Para a escolha do vencedor, três critérios serão considerados pela Comissão Julgadora: impacto, edição, design e oportunidade. Além disso, 16 capas entraram em votação popular, encerrada no dia 16 deste mês.

Estamos com os dedos cruzados por aqui!