Após morte da esposa por Covid, cantor também perde a vida para doença

Após dois dias da morte da esposa Tammy Ferreira, de 33 anos, nesta sexta-feira (19), o cantor André Junio, de 34 anos, faleceu pelo mesmo motivo: Covid-19.

O casal, que vivia em Goiânia, esperava seu primeiro filho, que tentou ser salvo pela equipe médica por meio de uma cesárea de emergência, mas não sobreviveu, de acordo com o G1.

Tammy era técnica de enfermagem e estava no 7º mês da gestação, por isso foi afastado do atendimento com pacientes. Segundo o hospital onde trabalhava, ela passou a realizar serviços administrativos para diminuir as chances de infecção do coronavírus.

Conhecido como Juninho, André era cantor da banda Leave, que se apresentava em casamentos há seis anos. O vocalista não chegou a receber a notícia de que a esposa havia falecido, já que no momento estava entubado em estado gravíssimo.

O hospital particular informou que o casal foi internado junto no dia 8 de fevereiro.

“Juninho era um cara extrovertido, querido por todos. Goiânia inteira estava mobilizada em corrente de oração pela recuperação dele. [A doença] evoluiu muito rápido. Ele chegou ao hospital já com 80% do pulmão comprometido e ela [esposa do cantor] com 40%”, explicou Leandro Venancio, amigo de André. O casal foi sepultado no Maranhão.