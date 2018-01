Hóspedes encontram câmera escondida em apartamento do Airbnb

Um casal de turistas encontrou uma câmera escondida atrás de um espelho em um apartamento alugado na Ilha Porchat, litoral de São Paulo. A empresa Airbnb, especializada em hospedagens online, decidiu ressarcir o valor gasto pelos turistas, que alugaram o apartamento através dos serviços do site. Foi um total de 922,37 reais por quatro diárias no Condomínio Edifícios Blue Moon e Blue Sky. Além disso, o dono do imóvel foi banido da plataforma.

Em entrevista para o G1, a advogada do casal Cátia Menecatte informou que a empresa fará o ressarcimento em até sete dias, pois a companhia está analisando os outros gastos do casal, como combustível. Ela revelou também que o casal tentou entrar em contato com a empresa quando descobriu as câmeras, mas, pela falta de retorno, precisou alugar outro local às pressas.

Os turistas estão muito frustrados com o ocorrido, disse a advogada. “Ela é arquiteta no ABC paulista e precisou reorganizar toda a sua agenda para viajar com o namorado. Eles até deixaram de viajar no Ano Novo para aproveitar esse feriado, passear, descansar e curtir a paisagem. Foi uma frustração gigante”, afirma.

A polícia irá analisar se as imagens estão armazenadas em algum local externo, se foram vazadas ou vistas em alguma plataforma online.

Entenda o caso

O casal de turistas estava aproveitando seu recesso em São Vicente, quando encontrou uma câmera escondida atrás de espelho dentro do apartamento em que estavam hospedados. Os hóspedes – uma arquiteta, de 28 anos, e um analista de sistemas, de 27, moradores da região do ABC paulista – acharam o equipamento após notarem uma luz piscando atrás do espelho. Logo que foi encontrada, o casal retirou a câmera do local, temendo o que poderia ter sido gravado, uma vez que ela estava direcionada para a cama do quarto.

Logo depois que retiram o equipamento, os turistas foram contatados pelo dono do imóvel, que questionou se havia algo errado. Quando os hóspedes falaram sobre a câmera, o proprietário afirmou que era uma medida de segurança que estava mencionada na descrição do apartamento no Airbnb. Porém, o casal afirma que a informação não constava na plataforma.

O boletim de ocorrência foi registrado na quinta-feira (25), embora a reserva do apartamento terminasse no domingo (28). A câmera foi entregue às autoridades no mesmo dia. As normas do Airbnb A Airbnb deixou claro que baniu o usuário da plataforma assim que soube do ocorrido. De acordo com a companhia, as regras são nítidas ao proibir câmeras em quartos ou banheiros. Caso haja câmeras em outros locais da residência, essa informação deve ser divulgada no anúncio do imóvel. Além disso, a empresa garante que está disponível para auxílio desde o primeiro contato dos hóspedes, prometendo colaborar com as investigações.

