As investigações do caso Marielle seguem avançando sem nenhum resultado concreto. Segundo o Extra, cinco câmeras da Secretaria de Segurança que estavam no trajeto da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram desligadas no período entre 24 e 48 horas antes de eles serem assassinados.

Um dos equipamentos em especial poderia ser de grande ajuda nas investigações do crime. Localizada na estação do metrô Estácio, a câmera grava em 360º e fica bem diante do ponto onde aconteceram os disparos contra o carro da vereadora.

Ainda segundo o jornal carioca, o contarto de manutenção das câmeras havia terminado em outubro do ano passado. No entanto, elas continuaram funcionando normalmente até serem desconectadas na véspera do crime.