Câmara do Rio aprova 5 projetos de lei de Marielle Franco

Dia HISTÓRICO na Câmara Municipal! Hoje, família, equipe e diversas pessoas encheram o Plenário da Câmara Municipal para a votação dos projetos de lei da Marielle! Foram 5 aprovados na primeira votação, 1 adiado e 1 que entrará depois para ser votado. Agora, precisamos de toda ajuda para pressionar os vereadores a aprovarem na segunda votação! Entre e pressione: www.votacao.mariellefranco.com.br! Foto: Clarice Lissovsky

