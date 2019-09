Marca cria linha de bonecos sem gênero definido

A Mattel, marca criadora das famosas bonecas Barbie, lançou uma linha de brinquedos customizáveis sem gênero definido. A coleção, chamada de “Creatable World”, será vendida em kits com várias possibilidades de vestuários, acessórios e cabelos para que as crianças possam criar seus próprios personagens.

Em nota, Kim Culmone, uma das vice-presidentes da empresa, afirmou que a ideia surgiu pela busca das crianças por bonecos mais ligados à realidade. “Por meio de pesquisa, ouvimos que as crianças não querem que seus brinquedos sejam ditados por normas de gênero. Essa linha permite que as crianças se expressem livremente”, afirmou.

A linha, que foi criada com ajuda de pais, médicos e crianças, também será vendida com variedades de tons de pele. Nos Estados Unidos, os kits serão vendidos por U$ 30; ainda não há previsão de chegada no Brasil.

