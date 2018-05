Bombeiros encontram corpo nos escombros do prédio que desabou em São Paulo

Um corpo de homem foi encontrado na tarde desta sexta-feira (4) entre os escombros do edifício Wilton Paes de Almeida. De acordo com o G1, o secretário da Segurança Pública, Mágino Alves, disse que “tudo leva a crer” que o corpo é de Ricardo Pinheiro.

Os bombeiros estavam fazendo o resgate do morador quando o prédio ruiu e Ricardo acabou despencando junto com o prédio em chamas no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, na madrugada de terça (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo encontrado tinha tatuagens semelhantes às dele e usava um cinto de salvamento – modelo que foi colocado em Ricardo na tentativa de salvamento. A blusa do cadáver também se assemelha à que o morador usava no dia, azul com uma inscrição atrás.

A vítima em óbito foi retirada do local e já foi levada ao Instituto de Criminalística, era um homem com diversas tatuagens no corpo e foi localizado com o cinto de segurança utilizado durante a tentativa de salvamento. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 4, 2018