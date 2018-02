Blocos de fim de semana para os saudosos do Carnaval

Oficialmente o Carnaval acabou na última terça-feira (13). Porém, o ritmo de folia do feriado ainda deve agitar muitas cidades do país com blocos de pós-Carnaval que desfilarão para os saudosos.

Três capitais do país prometem resgatar o clima de Carnaval no próximo fim de semana e trazer, inclusive, grandes shows para o público.

São Paulo

17/2

12h – Bloco do Largadinho – Baiana System e Claudia Leitte, na Av. 23 de Maio

18/2

15h – Pipoca da Rainha – Daniela Mercury, na Rua da Consolação, entre R. Antonio Carlos e R. Matias

Belo Horizonte

16/2

10h – Caminhos Saudáveis, Rua dos Guajajaras,163, Boa Viagem

18h – Bloco SarraDá, Rua Aarão Reis, 570, centro

17/2

12h – Bloco Tricolor (antigo Rapina, Rua Cobre, 131, Vila Fumec

14h – Se endurecer é seu…, Avenida Miguel Moyses, 755, Nova Gameleira

18/2

10h – Bloco Comando Rasta, Rua Roma, 75, Copacabana

12h – Desblocados toca Raul, Rua Moeda, 104, Santa Inês

14h – Fecha a Santa, Praça Raul Soares, 16, centro

14h – Fúria Latina, Rua Pernambuco, 1119, Savassi

15h – Levada Baiana, Praça Rui Barbosa, 50, centro

Rio de Janeiro

17/2

7h – Bloco das Poderosas – Anitta, Av. Pres. Antonio Carlos em frente ao Terminal Menezes Cortes

17h – Bloco Mulheres de Chico, Praia do Leme, próximo ao Costão

18/2

6h – Monobloco, Aterro do Flamengo altura da Praça Luis de Camões

16h – Bloco Boka de Espuma, Rua Marquês de Olinda, esquina com Rua Bambina

16h – Tamo Junto in Folia, Rua Figueiredo Camargo com Rua Irerê