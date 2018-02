Bloco de Carnaval de São Paulo é palco de pedido de casamento

O amor está no ar no Carnaval de São Paulo. No domingo (11), quem curtia o Bloco Vou de Táxi/Sunday Jr presenciou um pedido de casamento em plena avenida 23 de Maio.

Na ocasião, o operador financeiro Daniel Uler, 35 anos, subiu no trio elétrico que puxava os foliões, pegou o microfone e pediu a mão da namorada Juliana Martins, 36 anos, em casamento.

“A gente nunca tinha falado sobre casamento. Foi surpresa total”, disse a agora noiva em entrevista ao G1. “Ela foi minha namorada há 15 anos e a reencontrei faz 3 meses. Não vou perder essa segunda chance”, explicou Daniel.

O reencontro do casal aconteceu em dezembro do ano passado, após Juliana responder uma mensagem de Daniel de parabéns pelo aniversário.

O noivo disse que, após a separação, costumava escrever para Juliana em todos os aniversários, mas ela não o respondia. Até que tudo mudou. “Mas ela nunca respondia. Estava namorando.”

Os dois decidiram, então, encontrar-se no mesmo dia do retorno do contato por mensagens e desde então não pararam de se falar e retomaram o relacionamento. “Quando a vi de novo senti todo aquele frio na barriga. Já sabia que ia casar com ela”, disse Daniel.

Leia mais: Carnaval de São Paulo tem sua primeira rainha de bateria trans