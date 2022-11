Black Friday Amazon: 9 Smart TVs com descontos imperdíveis

Não importa se é para torcer pela seleção, assistir aquele filme emocionante ou maratonar uma série viciante: uma televisão de qualidade é essencial para quem deseja vivenciar esses momentos de forma intensa e inesquecível. E nesta Black Friday, a Amazon está oferecendo ofertas imperdíveis para você adquirir aquela Smart TV dos sonhos.

Com tamanhos de tela variados, tecnologias que vão do Som Surround 5.1 à resolução 4K e Bluetooth — além de designs arrojados —, confira as melhores promoções de televisores desta Black Friday na Amazon:

1) SmartTV Aiwa 32” HD, Borda Ultrafina, HDR10, Dolby Áudio: R$ 1,099,00

2) SmartTV Aiwa 55” Android, 4K, Borda Ultrafina, Dolby Vision: R$ 2,499,00

3) SmartTV Aiwa 50” 4K, Borda Ultrafina, HDR10, Dolby Áudio: R$ 2,199,00

4) Smart TV LED 32″ HD AOC ROKU TV: R$ 1,079,00

5) Smart TV LED 32″ HD Samsung: R$ 1,189,27

6) Smart TV LED 50″ 4K UHD Samsung: R$ 2,451,00

7) PHILIPS Smart TV 32″ HD Android: R$ 1,299,00

8) Multilaser 40’’ Full HD: R$ 1,569,00

9) Smart TV Neo QLED 65″ 4K UHD Samsung: R$ 7,099,00

