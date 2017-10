Após ir ao ar a cena em que Rubinho era preso em A Força do Querer, na noite de terça-feira (10), Fabiana Escobar, 36 anos, autora da autobiografia Perigosa, inspiração para a criação da personagem de Juliana Paes, publicou em seu perfil do Instagram uma foto ao lado do policial Reinaldo Leal, que investigou seu ex-marido, resultando em sua prisão. O investigador participou da cena da novela das 21 horas da TV Globo.

Fabiana foi casada por 14 anos com o traficante Saulo de Sá Silva, conhecido como Pinga ou Barão do Pó da Favela da Rocinha. Saulo havia escapado da prisão em 2005. Em 2008, foi preso novamente e condenado a 18 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A história ficcional de Rubinho mostra muito do que aconteceu na vida real com Saulo.

A ex-esposa do traficante, no entanto, afirma que não guarda raiva do policial, pelo contrário. Leia o texto que ela publicou acompanhando sua foto com Reinaldo, tirada no lançamento de seu livro, no qual ela ressalta os motivos que a fazem admirar o trabalho da equipe que prendeu seu ex-companheiro:

“Esse homem é um Policial Civil e ele, junto com a equipe dele, investigavam 24 horas por dia o meu ex-marido, a mim e a toda a minha família. Eu fugia deles como o diabo foge da cruz, porém, depois de muita investigação e muita fuga, meu ex foi preso e trazido para o Rio. Em sua chegada, foi recebido por ele e a equipe que até então era da DECOD.



Daí vocês podem me perguntar: Mas foi ele que prendeu seu ex? Não! Mas a condenação dele só veio graças ao trabalho investigativo deles. Foi a investigação seria e bem feita dessa equipe formada pelo Reinaldo Leal e o Alexandre Estelita que condenou meu ex.



Aí vcs podem pensar: Mas vc não sente raiva dele? Vou explicar por que, além de não sentir raiva, tenho muita admiração pelos profissionais que eles são:

1. Mesmo eu tendo fugido deles, me receberam com respeito na delegacia quando fui buscar meu laptop apreendido.



2. Não forjaram 1 grão de areia no intuito de condenar meu ex. Ele só foi condenado exatamente pelos atos que realmente cometeu.



3. Tentaram ajudar meu ex, incentivando ele a voltará estudar, inclusive tentando arrumar um meio dele fazer ensino a distância pela PUC.



4. Através do trabalho justo e bem feito deles, e do olhar humanizado deles para comigo e meu ex, aprendi e entendi o valor profissional deles. Eu fui criada em área de risco, a vida inteira dominada pelo tráfico e assim também aprendi que polícia era inimigo. Pois com eles aprendi que as coisas não são bem assim. Eles, com o profissionalismo deles, me ensinaram que existem profissionais bons que apenas fazem seu trabalho.

5. Eu sempre agradeço as pessoas que passaram por mim nessa trajetória e ele mesmo tendo sido uma grande pedra no meu sapato foi importante nesse meu caminho de volta. O Reinaldo é um homem bom, trabalhador, pai de família, músico, honesto, que faz seu trabalho sem nenhum tipo de ranço. Então, hoje venho agradecer a ele por ter sido um policial profissional e honesto.”

Além de Fabiana, Reinaldo também se mostrou empolgado com sua participação na novela de Glória Perez. O policial publicou diversas fotos nos bastidores das gravações e demonstrou estar se divertindo com a situação. Veja: