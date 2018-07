Bebê de dois meses cai do segundo andar e sobrevive

Um bebê de dois meses sobreviveu após cair do segundo andar de casa, em Cariacica, na Grande Vitória, na segunda-feira (16). Segundo testemunhas relataram ao G1, Murilo dos Santos Carlos estava dormindo e acordou chorando. Uma prima de nove anos o tirou do berço e começou a niná-lo perto da janela, mas se desequilibrou e ele caiu.

O menino caiu por cima de uma planta, que amorteceu a queda, e escorregou até o quintal do vizinho, caindo sentado. O bebê não se feriu com gravidade. A mãe, Larissa dos Santos, 19, havia ido até outro andar da casa pegar um prato. A avó da criança, ao tentar socorrer o neto, desmaiou com o susto. Segundo a mãe do menino, ele é grande e pegou impulso no colo da prima.

