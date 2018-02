Um bebê de cinco meses foi encontrado morto abandonado dentro de casa em Sorocaba, segundo o UOL, na manhã desta segunda-feira (12).

O irmão do bebê, de dois anos, também estava no local. As crianças estavam sozinhas e foram encontradas pela vó, que chamou a polícia. Segundo ela, a mãe das crianças é usuária de drogas.

Ainda não se sabe o paradeiro dos pais das crianças e a causa da morte do bebê.

O Conselho Tutelar também foi acionado.

