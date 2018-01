BBB 18: Família Lima nega acusações de assédio

Pela primeira vez, o programa “Big Brother Brasil” recebeu de uma vez uma família inteira. No caso, a família Lima, com pai, mãe, filha e sobrinho. Na primeira festa na casa, os integrantes já se envolveram em uma polêmica, já que o comportamento do pai, Ayrton Lima, com a filha, Ana Clara Lima, gerou desconforto e questionamentos por parte dos internautas.

Na primeira festa do BBB, Ayrton trocou um selinho demorado com a filha e, durante o dia na piscina, após beijar a barriga da jovem, o pai colocou a mão sobre a genitália de Ana Clara. Alguns espectadores se pronunciaram em suas redes sociais, acusando Ayrton de assédio sexual.

ACUSAÇÕES DE ASSÉDIO

Na quarta-feira (24), a família foi chamada pela produção no segundo andar da casa, para esclarecer as acusações sofridas principalmente na internet. As câmeras haviam sido cortadas e a conversa não foi transmitida.

Após voltarem da conversa com a produção, os integrantes conversaram descontraidamente sobre o assunto, de acordo com o UOL. “Pra ele (direção do programa) ter chamado realmente, esse negócio do beijo deve ter dado alguma coisa…Eu só vou ficar preocupado se as pessoas inventarem coisas sobre mim”, afirmou Ayrton.

Ana Clara também se posicionou sobre o ocorrido. “Eu tenho várias amigas que têm esse costume, mas tem gente que não sabe, não conhece. Não quer dizer que as pessoas estão criando frenesi enorme sobre isso.”

Questionados pelo apresentador Tiago Leifert se era excesso de intimidade, eles responderam que são “costumes familiares”.

