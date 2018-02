BBB 18: Ayrton pede cama para dormir de conchinha com filha

Mesmo após terem sido advertidos pela produção do Big Brother Brasil sobre o público estar desconfortável com a forma como Ayrton Lima trata a filha Ana Clara Lima, os participantes da 18ª edição do reality show seguem tendo comportamentos da mesma natureza.

Chamados de “Família Lima”, os dois estão concorrendo ao prêmio como único participante e venceram a prova do líder de quinta-feira (22). Com isso, Ayrton pediu uma cama maior no quarto do líder para “dormir de conchinha” com Ana Clara.

“Eu gosto de dormir abraçadinho com ela, de conchinha”, justificou o pai. Ana Clara concordou: “A gente gosta de dormir junto, tudo família, não tem problema”.

O pedido deles, porém, não foi atendido. Duas camas de solteiro foram colocadas no quarto do líder, como da primeira vez em que tomaram a liderança.