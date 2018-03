Barbara Jatta é a primeira mulher diretora dos Museus do Vaticano

A historiadora italiana Barbara Jatta, 55 anos, completou dois anos na direção dos Museus do Vaticano, após ter sido nomeada pelo Papa Francisco como substituta de Antonio Paolucci. Ela foi a primeira mulher a assumir esse cargo, seus antecessores foram todos homens.

Os Museus do Vaticano estão cada vez maiores e mais conceituados, se estendendo por quatro milhas e meia. Barbara, que vem de uma família de artistas, trabalhou no Vaticano por duas décadas antes de se tornar diretora.

Em entrevista a Vanity Fair, Barbara disse que um de seus desafios no cargo é aumentar o número de visitantes. Atualmente são 6 milhões de pessoas por ano, mas a italiana que ver mais gente circulando pelos museus.

Outro objetivo de Barbara é manter o tradicionalismo e o simbolismo, ao mesmo tempo em que se adequa às tecnologias. Um exemplo: os Museus do Vaticano estão lançando um novo site com tela interativa. “Eu não estou em um mosteiro”, disse à revista. “Sou uma mulher trabalhadora do terceiro milênio.”

