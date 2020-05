Babu Santana estreia seu canal no YouTube neste domingo (17)

Neste domingo (17), o ator Babu Santana lançará seu novo projeto audiovisual, um canal no YouTube. No dia da estreia, às 14 horas, ele fará uma live apresentando o quadro “Quintal do Paizão”, no qual vai compartilhar com os espectadores as receitas que gosta de fazer em casa. O formato, que deve ser recorrente, também vai receber convidados (por enquanto virtualmente e, depois, pessoalmente) para bate-papos.

Não vai faltar uma boa conversa sobre BBB e futebol, afinal, entre os confirmados para este final de semana estão o jogador do Flamengo Gabigol, a apresentadora Ana Maria Braga, o cantor Xande de Pilares e as companheiras de confinamento de Babu Manu Gavassi e Thelma Assis.

O canal terá vídeos semanais, inicialmente todos os domingos. Em um clima intimista e descontraído, Babu pretende mostrar mais de sua rotina, fazer bate-papos com os fãs, além de oferecer conteúdos de culinária e música – duas de suas paixões. O artista, que anunciou que foi contratado pela Rede Globo na última semana, acredita que essa será uma ótima maneira de se aproximar de seus fãs.

