O Outro Lado do Paraíso: Autor e diretor saem em defesa de ator

A novela “O Outro Lado do Paraíso” promoveu cenas quentíssimas nos episódios de terça-fera à noite (20) que agitaram as redes sociais. O capítulo exibido mostrou o encerramento do julgamento do delegado Vinícius (Flávio Tolezani), acusado e condenado por abusar sexualmente a sua enteada Laura (Bella Pierro).

A cena revelou que o delegado só manteve uma relação com Lorena (Sandra Corveloni) para se aproximar de sua filha. No final, o episódio causou tanta repercussão aos telespectadores que a hashtag #OOutroLadoDoParaíso bombou no Twitter.

CULPADO!! #OOutroLadoDoParaíso A post shared by O Outro Lado Do Paraíso (@ooutrooladodoparaiso) on Feb 20, 2018 at 5:25pm PST

Leia mais: Conselho Federal de Psicologia critica ‘Outro Lado do Paraíso’

Porém, os responsáveis pela criação da trama estão preocupados com a segurança do ator Flávio Tolezani, 39 anos, que interpreta o pedófilo na novela.

Apreensivos que Flávio sofra alguma retaliação ou ameaça física de algum espectador após a transmissão do capítulo, tanto o autor da novela Wlacyr Carrasco, como o diretor-geral Mauro Mendonça Filho se manifestaram em suas redes sociais.

“IMPORTANTE: Vinicius é um PERSONAGEM repugnante, dá muita raiva. Mas o ATOR Flavio Tolezani é uma das pessoas + doces q existem por aí. Ñ vamos confundir, disseminar o ódio. Se ñ fosse o Flávio, ñ seria possível prestar esse serviço. Divulguem essa msgn d paz #ooutroladodoparaiso”, declarou Mauro em sua conta do Twitter.

Leia também: “O Outro Lado do Paraíso”: atores falam sobre machismo na novela

IMPORTANTE: Vinicius é um PERSONAGEM repugnante, dá muita raiva. Mas o ATOR Flavio Tolezani é uma das pessoas + doces q existem por aí. Ñ vamos confundir, disseminar o ódio. Se ñ fosse o Flávio, ñ seria possível prestar esse serviço. Divulguem essa msgn d paz #ooutroladodoparaiso — Mauro Mendonça Filho (@MauroMendoncaF) February 20, 2018

Já Walcyr compartilhou uma imagem, em seu perfil do Instagram, do personagem com um alerta importante aos seus seguidores: “Amigos sei que hoje vão ficar com muita raiva do @flaviotolezani que faz o delegado Vinícius em @ooutrooladodoparaiso . Ele é um ótimo ator mas por favor não confundam o ator com o personagem. Pessoalmente o Flávio é simpático e boa gente, um querido amigo meu. Está até com um espetáculo de teatro em SP, Carmen , onde mostra outro lado de ator! Não percam!”.

Veja: Fórum CLAUDIA reunirá mais de 20 CEOs mulheres em São Paulo