Em O Outro Lado do Paraíso, os personagens de Arthur Aguiar, 28 anos, e Gabriela Mustafá, 20 anos, Diego e Melissa, respectivamente, mantém um relacionamento afetivo, mas sem sexo. Isso porque o geólogo se recusa a transar com a esposa por ela ser virgem e não desejar que ela perca o “status”.

“Ele tem um distúrbio de percepção. Acho que nunca se relacionou com uma mulher sem pagar”, conta Arthur em entrevista ao jornal Extra desta quinta-feira (13). Segundo o ator, seu personagem vê o ato sexual como algo sujo, além de proibido a esposa. “Não admite que a mulher dele sinta desejo, chegue ao orgasmo. Melissa é perfeita por nunca ter sido tocada, e ele quer mantê-la assim. Infelizmente, ainda há aqueles que diferem a mulher para transar e para casar.”

Gabriela concorda com o parceiro de elenco e acredita a raiz do pensamento de Diego esteja no machismo da sociedade em que ele está inserido. “Melissa é uma idealização da cabeça de Diego. A rejeição do marido faz com que todos seus sonhos se despedacem. Ele é egoísta, não está preocupado com os desejos dela.”

