Atriz global morre, aos 21 anos, vítima de uma doença rara

Mabel Calzolari, de 21 anos, nesta terça-feira (22), teve morte cerebral após sofrer paradas respiratória e cardíaca, no Rio de Janeiro. O quadro da atriz, que participou da novela Orgulho e Paixão, em 2018, na Rede Globo, aconteceu em decorrência da aracnoidite torácica, doença rara causa inflamação da medula espinhal.

Desde 2019, Mabel travava uma batalha para sobreviver à doença, que recebeu o diagnóstico após o nascimento do seu filho Nicolar, de 1 anos e 11 meses. O menino é fruto do relacionamento dela com o João Fernandes, que também é ator.

Pelas redes sociais, a atriz dividia com os seguidores a rotina de tratamento, que contou com uma cirurgia em março deste ano. A patologia pode deixar o paciente paraplégica por comprimir a medula. Além disso, nesse processo, a pessoa também sofre com inchaço em decorrência dos corticoides.

Mabel não enfrentou essa luta sozinha. Além do apoio dos familiares, a atriz teve um suporte financeiro mobilizado por outros artistas, como Viviane Araújo, Aline Dias e Monique Curi, que anunciou o falecimento de Mabel.

Com novelas como Caminho das Índias e Avenida Brasil no currículo, João Fernandes usou as redes sociais para se despedir da mãe de seu filho. Os dois se separaram em 2020. “Fotos se tornam registros importantíssimos a voz se torna áudio com palavras repetidas e não importam quais são, apenas o timbre daquela voz é suficiente”, escreveu o ator.

A família de Mabel autorizou a doação dos órgãos da jovem.