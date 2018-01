Veja a programação de atrações para o aniversário de São Paulo

Até as 22h: Dexter, Sampa Crew, Ndee Naldinho, Thaíde, Negredo, entre outros.

Exposição Inundações de São Paulo

Documentação fotográfica sobre enchentes na cidade realizada entre os séculos 19 e 20. As imagens enfatizam os diversos transbordamentos e dedica uma sala especial aos flagrantes da enchente de 1918. Todas as imagens pertencem ao acervo fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo. De 25/01 a 25/03, das 9h às 17h, de terça a domingo. Classificação Livre.