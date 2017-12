Ator é afastado de minissérie da Globo após denúncia de estupro

O ator Thogum Teixeira, 47 anos, foi afastado da minissérie Ilha de Ferro, da Globo, após ser denunciado por estupro na Delegacia da Mulher de Sorocaba, interior de São Paulo, informa o colunista Flávio Ricco, do UOL. Uma camareira de 47 anos do filme A Volta afirma que, em um dos intervalos de filmagem, ele lhe deu um tapa e a levou a força até um banheiro, onde o crime aconteceu.

Thogum nega que tenha estuprado a profissional e disse que a relação sexual aconteceu sim, mas de forma consensual. Segundo ele, os dois estavam bêbados e transaram sem camisinha.

A camareira disse que o ator também tentou abusar de sua companheira de quarto, figurinista do filme testemunha no caso, cerca de quatro horas depois. Thogum diz que foi até o local sim, porém para devolver uma chave.

Com a repercussão do caso, a emissora decidiu retirar o ator da produção e não contar com seus trabalhos até que o caso seja resolvido na Justiça. Thogum já havia gravado algumas cenas e teria papel de destaque como amigo do protagonista. Ele será substituído por Jonathan Azevedo, que viveu Sabiá em A Força do Querer.