Ativista negra morre em operação policial em Porto Alegre

Uma ativista negra morreu na última terça-feira (8), durante uma operação da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Jane Beatriz Silva Nunes estava voltando do mercado quando viu que os policiais tentavam entrar em sua residência.

De acordo com a advogada da ONG Themis, Marcia Soares, Jane morreu em decorrência da queda da escada de sua casa, na Vila Cruzeiro. Jane teria resistido e pedido às autoridades para ver o mandado para entrar na casa, de acordo com a advogada, em relato à Folha.

Marcia também informou que a Brigada Militar já vinha há um tempo fazendo abordagens nas casas dos moradores da região, e em suas redes sociais, publicou a seguinte mensagem: “É imprescindível e urgente que as circunstâncias da morte de Jane sejam rigorosamente apuradas pelas autoridades competentes; que a família e a comunidade recebam o adequado apoio e respeito do Estado e que ações concretas sejam tomadas pelo Poder Público para que os direitos e as vidas das pessoas negras e periféricas não sejam mais sistematicamente violados”.

Os moradores protestaram contra a morte de Jane no fim da tarde da terça-feira, 8. A ONG Themis, a qual Jane era ligada, trata de discriminações contra mulheres no sistema de Justiça, e Jane foi uma das responsáveis por convocar manifestações.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política