Artista coloca outdoors em Hollywood para criticar abusos

O filme Três Anúncios Para um Crime carrega uma mensagem poderosa em relação à impunidade recorrente nos casos estupro e assédio sexual. Nele, a protagonista Mildred Hayes – interpretada brilhantemente pela atriz Frances McDormand – instala outdoors em sua cidade cobrando providências do xerife local em relação ao caso de sua filha, que foi estuprada e assassinada. Inspirado nessa atitude, o artista de rua Sabo fez o mesmo em Hollywood, porém reivindicando atitudes perante os casos de abuso e assédio sexual nos bastidores do cinema norte-americano.

Leia mais: 94% das mulheres de Hollywood já foram assediadas sexualmente

“Todos nós sabíamos, e mesmo assim ninguém foi preso até agora”; “E o Oscar de maior pedófilo vai para…”; e “Cite nomes no palco ou cale a boca!” foram as mensagens escolhidas por ele, todas escritas em letras pretas no fundo vermelho, como no filme que carrega 8 indicações ao Oscar 2018.

, Sabo disse que ficou impactado pelo outdoor “E ninguém foi preso?” que aparece no filme, pois relacionou com os casos de Hollywood, já que nenhuma pessoa acusada foi para a prisão. “Meu objetivo é que, talvez, eu possa quebrar a fachada dos atores durante o Oscar”, disse à revista americana. Em entrevista à Entertainment Weekly , Sabo disse que ficou impactado pelo outdoor “E ninguém foi preso?” que aparece no filme, pois relacionou com os casos de Hollywood, já que nenhuma pessoa acusada foi para a prisão. “Meu objetivo é que, talvez, eu possa quebrar a fachada dos atores durante o Oscar”, disse à revista americana.

Leia mais: Oprah Winfrey fala sobre superação e empoderamento