Armado com faca, homem invade Rede Globo e exige falar com apresentadora

Na tarde desta quarta-feira (10) um homem armado com uma faca invadiu a sede de jornalismo da TV Globo na Zona Sul do Rio de Janeiro e fez uma repórter de refém.

O jornalista Léo Dias informou em sua coluna que, o lugar costuma ser tranquilo, e segundo funcionários, além da faca o homem segurava uma bíblia e exigia falar com a jornalista Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional.

Um homem invadiu a sede da Rede Globo, fez a repórter Marina Araujo de refém com uma faca, alegando que queria falar com a apresentadora Renata Vasconcellos

O homem pulou as catracas de acesso da empresa e fez a repórter Marina Araújo de refém. O diretor geral de jornalismo Ali Kamel chegou a negociar com o suspeito, que gritava e exigia que pudesse falar com a apresentadora. Ainda não identificado, ele foi imobilizado e preso por PMs.

“A Renata apareceu e o cara soltou a faca, como combinado. Foi preso. Largou a faca e levantou a blusa”, afirmou uma fonte ao site Metrópoles. A Rede Globo ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

