Após demissão do SBT, Regina Volpato anuncia decisão surpreendente

Após o anúncio de sua demissão do SBT, a apresentadora Regina Volpato confirmou que está se aposentando definitivamente da televisão.

O comunicado, que chocou os fãs e internautas foi feito durante o programa ‘Chega Mais’, transmitido na última segunda-feira (21), quando Regina revelou que aquela seria sua última participação no projeto.

“É a última! Porque eu não vou mais trabalhar em televisão”, declarou a apresentadora, rindo, durante uma entrevista com o médico Luis Anisio Wanna, que já havia sido seu convidado em outras ocasiões.

E, para a tristeza dos fãs, a apresentadora descartou a possibilidade de ser contratada por outra emissora em declaração ao portal TV Foco. Regina também afirmou que já tem planos após o fim do contrato com o SBT e que pretende permanecer nas telinhas até dezembro deste ano, quando concluem seus compromissos comerciais com a emissora.

“Quero deixar bem claro que não tenho nenhuma outra proposta. Estou deixando a emissora para ficar mais perto da minha filha. Não quero mais um programa diário”, afirmou a apresentadora, segundo fontes ouvidas pelo portal.

Carreira na TV

Regina Volpato iniciou sua trajetória na televisão em meados dos anos 1990, mas o que muitos não sabem é que a apresentadora também participou de programas de rádio antes de se destacar como repórter na TV Manchete.

Após sua passagem pela extinta emissora, Regina integrou a programação do ‘Fantástico’, na TV Globo. No entanto, seu verdadeiro sucesso ocorreu durante sua passagem pelo SBT no programa ‘Casos de Família’, entre 2004 e 2013, onde se destacou por sua simpatia e abordagens empáticas diante dos causos familiares.

Posteriormente, ela comandou por 5 anos o talk show diário ‘Mulheres’, na TV Gazeta, antes de retornar ao SBT à frente do ‘Chega Mais’, ao lado de Michele Barros e Paulo Mathias.

Em entrevista recente à CLAUDIA, Regina revelou os detalhes sobre a decoração de seu apartamento localizado em São Paulo e comentou, até então, sobre suas expectativas em relação ao seu retorno às telinhas do SBT.

“Estou muito animada, porque não tenho dúvidas de que vou me divertir. Ainda não fiquei nervosa, talvez fique. Por enquanto estou curtindo toda essa novidade”, revelou a apresentadora, na época. Clique aqui e confira a entrevista completa.

