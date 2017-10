Mulher busca “babá magra para caber no carro” em anúncio

O anúncio de uma vaga de emprego para babá publicado no Facebook por uma moradora de Fortaleza, no Ceará, causou revolta nas redes sociais. Entre vários requisitos, a vaga exigia que a funcionária tivesse “boa aparência” e fosse “magra para caber no carro” junto com as cadeirinhas das crianças no banco de trás.

A oferta também mencionava que trata-se de um posto para cuidar de uma criança de 3 anos e um bebê de 3 meses pelo valor de mil reais para 15 dias de trabalho seguidos de 15 dias de uma suposta folga “com sobreaviso caso seja necessário trabalhar”. Durante o horário da creche das crianças, a funcionária deveria ajudar nas tarefas domésticas.

As características não param por aí: a candidata não poderia ter filhos menores de 5 anos e “nem problemas familiares que a obriguem a faltar no serviço”.

Nas redes sociais, vários internautas se revoltaram com o anúncio e os requisitos exigidos para a vaga. “O problema 1 é a vaga e o 2 é a gordofobia”, disse um usuário do Twitter. O outro fez uma analogia à escravidão. “Tantas exigências sem uma remuneração justa”, afirmou.

QUESTÃO DE LEI

Desde 2015, após sanção federal, os empregadores são obrigados a pagar às domésticas os direitos idênticos aos de qualquer profissional, como intervalo para refeição, adicional noturno, FGTS, além de carteira assinada, férias e INSS. Hoje, no Brasil, são 5,8 milhões de trabalhadoras do lar – a maior categoria profissional feminina do país.