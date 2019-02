Andressa Urach é nomeada assessora parlamentar

Andressa Urach foi nomeada assessora parlamentar. Ela ocupará o cargo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e aturará na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa.

Urach foi indicada para a posição pelo deputado Sérgio Peres (PRB). Ele é pastor na Igreja Universal, frequentada por Urach. Segundo a assessoria de imprensa, a indicação se deu em função do trabalho social da ex-modelo em presídios do Rio Grande do Sul.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da Assembleia em 21 de fevereiro. A remuneração para o cargo é de R$ 7 712,35.

Andressa Urach ficou conhecida por ser vice-campeã do concurso Miss Bumbum em 2012. Ela também participou do reality show ‘A Fazenda’ e enfrentou problemas de saúde por causa de hidrogel aplicado na perna. Ela se converteu à religião evangélica e lançou um livro.