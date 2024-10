Ana Paula Padrão revela motivo de saída do MasterChef

Na última terça-feira (29), a jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão anunciou, em seus perfis nas redes sociais, a saída do MasterChef. Há dez anos no comando do reality show de culinária, ela deixará o programa, oficialmente, após o fim da 11º temporada.

Na publicação, Ana comenta sobre a mudança de sua carreira no jornalismo. Ao longo da despedida, ela também agradeceu o carinho e o comprometimento da equipe e dos telespectadores: “Deixo esse programa maravilhoso com o coração apertado. Obrigada, é genuíno, verdadeiro, MasterChef, eu te amo. Siga seu caminho e brilho de marca forte, que eu tive o prazer de ajudar a construir, que seja assim por muitos anos”, declarou.

Na legenda, a apresentadora completou: “Estou deixando minha família querida com muita emoção, carinho, admiração e desejando todo o sucesso (mais ainda!) do mundo. Obrigada a todos, inclusive vocês, que fizeram parte dessa jornada. Amo vocês!”.

A informação foi confirmada pela própria emissora. Em nota à imprensa, o comunicado diz: “Em comum acordo com a Band, Ana Paula Padrão termina seu contrato e encerra sua jornada no MasterChef Brasil no final deste ano. A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, popularizando a gastronomia no país”.

Ana Paula Padrão poderá ser vista nas telinhas até o final deste ano. Além de seguir na competição gastronômica até o fim da temporada, a apresentadora também estará na edição dedicada à confeitaria, que irá ao ar entre 19 de novembro e 19 de dezembro.

Agora, a jornalista tem o objetivo de assumir um projeto de educação para executivas. Anunciada em maio como diretora da marca Conquer, agora ela passa a ser sócia da escola de negócios, voltada para a formação de mulheres empreendedoras.

