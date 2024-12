Alexandre Simone e Lucas Galdino, colunistas em CLAUDIA, vencem o Rio Webfest 2024

Alexandre Simone e Lucas Galdino, autores da coluna “Deixa Te Falar…“, foram prestigiados no Rio Web Fest 2024, festival brasileiro de webséries realizado desde 2015. Ao todos, eles levaram dois troféus: Melhor Performance em Não Ficção e Melhor Roteiro de Não Ficção, por seus vídeos publicados em CLAUDIA. A dupla também recebeu outras três indicações: Melhor Microssérie, Melhor Influencer e Melhor Série Educacional.

“Receber esses prêmios foi emocionante e gratificante. É incrível ver o impacto que histórias reais, contadas com cuidado e sensibilidade, podem ter. Foi também um reconhecimento do trabalho coletivo e da parceria com a Revista CLAUDIA“, afirmam Ale e Lucas. A dupla se sente orgulhosa de conseguir tocar uma grande quantidade de pessoas com os vídeos, que amplificam histórias que merecem ser ouvidas.

Os vídeos vencedores

Na inscrição para o festival, foram submetidos dois vídeos: “A história do Marco“, que conta o caso de um menino que, em uma tentativa de perder a virgindade, consegue resgatar uma garota que era aliciada por cafetinas, e “4 irmãs que casaram com 4 irmãos“, sobre quatro irmãs que se apaixonaram, acidentalmente, por quatro irmãos de uma mesma família.

A premiação destacou não apenas as histórias, mas também a construção dos roteiros e a forma em que os colunistas contam os relatos. “Duas histórias que dariam bons filmes”, brincam, se referindo aos vídeos premiados.

Ale e Lucas prometem continuar trazendo histórias que emocionam, inspiram e trazem reflexões. “Nosso objetivo é ampliar a diversidade de vozes e temas, sempre mantendo o compromisso com a sensibilidade e a autenticidade que a comunidade do ter.a.pia já espera, bem como as leitoras e leitores de CLAUDIA. O que está por vir é ainda mais desafiador e emocionante”, declaram.

