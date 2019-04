Alexandre Nardoni vai para o regime semiaberto

A Justiça concedeu o regime semiaberto ao detento Alexandre Alves Nardoni, condenado a 30 anos e dois meses de prisão pela morte da filha Isabella Nardoni, de cinco anos. Ele cumpre a pena na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, há 11 anos. Ele já tentava um regime mais brando desde o ano passado. A decisão de progressão de pena para o semiaberto é da juíza Sueli Zeraik, da 1a Vara de Execuções Criminais de Taubaté (SP). O Ministério Público informou que irá recorrer da decisão.

No semiaberto, há possibilidade de o detento trabalhar fora da prisão durante o dia e voltar para dormir na unidade. Além disso, aqueles que têm bom comportamento ganham o direito de passar até 35 dias por ano fora, contando todas as saídas temporárias, em datas como Dia das Mães e dos Pais. Anna Carolina Jatobá, esposa dele, também condenada pelo assassinato, já usufrui do benefício desde 2017.

Ana Carolina Oliveira e a filha Isabella Nardoni

O casal nega ter matado a criança. Isabella morreu em março de 2008 após, segundo a polícia, ter sido jogada do sexto andar do Edifício London, onde estava na casa do pai, na Vila Guilherme, na capital paulista.

No ano passado, a mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, relatou a VEJA como foi difícil reconstruir sua vida. “Para ser mais sincera, achei que seria menos difícil. Passei por muitas barras e, mesmo assim, estou bem tocada.”

