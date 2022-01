Alcione está com Covid-19 e adia shows

Nesta terça-feira (11) a assessoria da cantora Alcione declarou que os shows mercados no Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte estão cancelados porque a artista testou positivo para Covid-19. Apesar de apresentar o vírus, ela está assintomática.

Caso a cantora teste negativo para coronavírus em breve, o evento no Rio será ainda neste mês, no dia 20. Já o show que aconteceria no Nordeste não tem previsão para um reagendamento. A equipe de comunicação da artista disse que anunciará a nova data assim que possível.