Jogadora do Corinthians é vítima de racismo em partida da Libertadores

A jogadora da delegação feminina do Corinthians Adriana Silva foi vítima de racismo durante a partida contra o Nacional do Uruguai nesta terça-feira (16). O jogo, que integrava a chave de semifinais da Libertadores, ficou marcado por uma goleada de 8 a 0 do time paulista sobre o time uruguaio.

O fato aconteceu quando Adriana, que também é jogadora da seleção brasileira feminina, marcou o sexto gol da partida e foi chamada de “macaca” pelas jogadoras do time adversário. A vítima relatou que não ouviu a ofensa no momento exato, mas que foi alertada pelas demais colegas sobre o ocorrido.

Indignadas com a atitude, as companheiras da jogadora corintiana se manifestaram no momento do episódio. No entanto, mesmo com as reclamações, a arbitragem mandou a partida seguir normalmente.

Como forma de protesto, durante as comemorações dos outros dois gols, as jogadoras do Corinthians cerraram os punhos, assim como na foto oficial da partida.

Após a partida, o clube brasileiro utilizou as redes sociais para relatar o acontecido e divulgou uma nota de repúdio sobre o acontecido.

Depois do gol, a Adriana foi chamada de “macaca” pela adversária. LAMENTÁVEL! 2T I 28 min I Corinthians 6 x 0 Nacional Continua após a publicidade — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 16, 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também se manifestou sobre o episódio através do perfil da Seleção Feminina de futebol no Twitter.

A CBF repudia o caso de racismo sofrido pela atacante Adriana no jogo entre Corinthians x Nacional (URU), pela semifinal da Libertadores Feminina. É inadmissível que cenas como essa ainda sejam realidade na nossa sociedade. Força, Adriana! #DigaNãoAoRacismo #TodosIguais pic.twitter.com/UN762GP4Iv — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 17, 2021