Adolescente é achada morta com perfurações no corpo e rosto desfigurado

A jovem Jamile Fernandes, de 17 anos, que havia desaparecido no último sábado (10) durante uma festa de funk foi encontra morta na segunda-feira (12) na Estrada do Sertãozinho, em São José dos Campos (SP). A jovem tinha marcas de violência e perfurações, causadas, supostamente, por tiros.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e ainda não há suspeito de autoria do crime. O corpo da adolescente foi encontrado pela Polícia Militar, com marcas de agressão na cabeça, na perna, nas mãos, além das perfurações.

Familiares da vítima haviam registrado um boletim de ocorrência, atestando que Jamile saiu com a amiga por volta das 22h do sábado e não retornou para casa. Eles tentaram contato pelo celular da jovem, mas o aparelho estava desligado.

De acordo com familiares, o reconhecimento do corpo, no Instituto Médico Legal (IML), foi feito por meio de fotos. “Reconhecemos pelas tatuagens porque o rosto dela estava irreconhecível. Estamos inconformados”, disse Marina Lima, tia da vítima, ao G1.

Ainda de acordo com Lima, os parentes publicaram sobre o desaparecimento de Jamile nas redes sociais e, posteriormente, teriam recebido uma mensagem anônima informando que a menina estaria acompanhada de uma amiga e alguns rapazes.

O Brasil é o quinto país no ranking de feminicídios no mundo. Em CLAUDIA, foram publicados mais de 40 casos de feminicídio ou tentativa desde o início deste ano, em todo o país.

Denuncie a violência contra a mulher. Ligue 180.

