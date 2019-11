Após 8 meses desaparecida, jovem é vista pela mãe em site pornográfico

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada pela mãe em um site pornográfico, depois de desaparecer durante 8 meses, na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o site Sun-Sentinel, a jovem que não teve sua identidade revelada aparece em 58 vídeos em sites e aplicativos adultos. Em fevereiro ela estava em uma loja de conveniência da cidade de Davie, e um funcionário a reconheceu.

A adolescente cobriu o rosto para que não fosse vista e estava acompanhado de dois homens e mais tarde um deles foi reconhecido como Christopher Johnson, 30. Ele gravava os vídeos em seu apartamento e ainda teria engravidado a vítima e a levado a uma clínica para realizar o aborto. Segundo a polícia local, não se sabe se ela fugiu ou foi sequestrada pelo agressor.

No dia 24 de setembro ele foi visto saindo de carro com a adolescente e preso em flagrante, e nega ter tido relações sexuais com ela, mesmo aparecendo nos vídeos. Agora a adolescente está sob os cuidados de sua mãe, e o acusado está respondendo por abuso sexual, com fiança de quase U$ 3 milhões de dólares.

