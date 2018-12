A ‘festa do Botox’ que levou mulher ao hospital com os lábios inchados

Rachel Knappier foi parar no hospital depois de fazer um preenchimento labial num evento chamado de “festa do botox“. Os lábios dela incharam tanto que chegaram a tocar a ponta de seu nariz. A moça, que é da região de Leicestershire, disse que “gritou de dor” depois da aplicação por um esteticista, que foi feita na casa de uma amiga.

Essas “festas do botox” são moda em alguns países e são organizadas para que os convidados possam fazer aplicações de preenchimento a preços reduzidos ou até mesmo gratuitamente. Mas, nem sempre, acaba tudo bem. E esse foi o caso de Rachel, de 29 anos, que teve de ir às pressas para a emergência de um hospital público já que seus lábios incharam muito.

Em um depoimento em sua rede social, a moça disse que depois de aplicar botox na testa o esteticista notou uma bolinha em seu lábio, resultado de um acidente que teve aos 13 anos de idade. “Essa bolinha é minha maior insegurança. Quando ele comentou sobre isso, fiquei vulnerável”, disse ela.

Ao voltar para casa, Kepner disse que se sentia mal e que, depois de um tempo, não conseguia sentir seus lábios. Com medo, ela ligou para uma esteticista pelo aplicativo FaceTime, que, segundo ela, colocou a mão na boca, em choque. “Ela me disse para botar gelo e tomar um antialérgicos, mas meus lábios continuavam a inchar. E depois ela só gritava ‘vá para o hospital'”, relatou Rachel.

No hospital os médicos apenas checaram se ela não corria risco de algum efeito mais grave. Depois, Rachel foi a uma clínica em Londres onde os especialistas dissolveram o preenchimento e, em 72 horas, seus lábios estavam normais novamente. “Fiquei traumatizada, não desejo isso nem para os meus piores inimigos”, disse ela.

Os perigos do preenchimento labial

Preenchimento labial é um procedimento estético feito com agulha para introduzir substâncias na região dos lábios, com o objetivo de delinear o contorno da boca e aumentar o volume. Como não necessita de ser feito em um centro cirúrgico, é considerado um procedimento minimamente invasivo.

Existem três tipos e o que difere entre eles é o tempo de duração. São eles os temporários (com ácido hialurônico), os semi-permanentes (podem provocar a formação de nódulos) e os permanentes (com uso de silicone, que pode não ser absorvido pelo organismo). O mais recomendado pelos especialistas é o feito com ácido hialurônico.

O procedimento é recomendado para pessoas com pouco volume labial que não se sentem bem com isso, quem está incomodada com sinais de envelhecimento e para quem passou por algum processo dentário e acabou perdendo volume na projeção do lábio.

Antes do preenchimento labial é necessário avaliar o estado de saúde do paciente. Quando é feito o preenchimento com ácido hialurônico, primeiro se aplica uma anestesia sob os lábios do paciente. Após alguns minutos injeta-se o produto com uma agulha para definir o contorno ou corrigir defeitos dos lábios.

Quem deseja realizar o procedimento, deve procurar um médico especialista como cirurgião plástico, dermatologista ou cirurgião dentista. O preenchimento labial com ácido hialurônico, o mais recomendado, dura em torno de 12 meses, porém isso depende da marca do produto. O procedimento é contraindicado para pessoas com doença auto-imunes, com feridas ou herpes nos lábios, com doença oncológica, com Lúpus Eritematoso Sistêmico, com pneumonia ou alguma infecção, alérgicos ao ácido hialurônico e grávidas.

Caso o paciente não queira mais ter lábios preenchidos, é possível, dependendo do caso, reverter a situação. Em procedimentos feitos com o ácido hialurônico, a reversão é feita com a enzima hialuronidase e é imediata. Já nos preenchimentos semi-permanentes e permanentes, a reversão não é imediata e, às vezes, não é possível sem um procedimento cirúrgico.

Diferença entre preenchimento labial e botox

Os dois procedimentos são completamente diferentes. O botox é utilizado para o tratamento de rugas e linhas de expressão, provocando relaxamento do músculo que gera a ruga. Já o preenchimento labial é utilizado para dar volume e corrigir o contorno da boca.

