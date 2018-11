8 dicas de cuidados com os pés no verão

Vem chegando o verão, e com ele a temporada de atenção redobrada com os cuidados diários com a nossa pele. Porém, você sabe quais são os tratamentos indicados para manter a beleza e a saúde dos seus pés?

Segundo a dermatologista Carla Bortoloto, a elevação das temperaturas pode favorecer “o ressecamento e a proliferação de fungos, fatores extremamente nocivos à saúde da derme (pele)”, diz.

Por isso, separamos 8 dicas para você cuidar dos seus pés e evitar qualquer desconforto neste verão.

Confira:

Micose, não!

Por conta do calor e da umidade, os dois fatores favorecem o surgimento de micoses. “O problema costuma surgir devido ao excesso de transpiração e ao contato frequente com a água (mar e piscina), que favorecem a proliferação dos fungos causadores da doença.”, explica a dermatologista.

Para prevenir, a especialista indica 4 cuidados:

Não ficar muito tempo na piscina;

Utilizar os chinelos na hora de tomar uma ducha;

Prefira calçados mais leves e abertos durante a estação mais quente do ano;

Sempre mantenha os pés higienizados e secos após entrar na piscina ou no mar.

Diga adeus às bolhas!

Inimigas de qualquer pessoa, as bolhas são causadas pelo “atrito constante dos pés com calçado com o chão ou, até com a meia fina, somado ao suor”, diz Carla.

Para prevenir, a especialista indica 2 cuidados:

Aplicar vaselina no local de atrito para prevenir o surgimento de bolhas;

Usar esparadrapo para proteger a região.

Xô, calosidades!

Outro problema causado pelo atrito e pressão excessivos entre pele e calçado são os calos. “A agressão constante sofrida pela pele faz com que ela sofra uma hiperqueratinização para se proteger. Como resultado, surgem as calosidades, formações arredondadas, endurecidas e, muitas vezes, dolorosas”, reforça a profissional.

Para prevenir, a especialista indica 3 cuidados:

Procure alternar os modelos de sapato. Se você usou uma sandália de salto alto hoje, prefira colocar uma sapatilha amanhã;

Mantenha a pele do seu pé hidratada, massageando bem os dois;

Evite lixar ou remover as áreas onde estão os calos. Isso pode causar inflamação na pele.

Nada de pele ressecada!

Os pés costumam ficar ressecados por inúmeros motivos no verão, entre eles estão: a exposição ao sol, o cloro da água e até o sal da água do mar.

Para prevenir, a especialista indica uma hidratação diária dos pés. Escolha cremes que tenham como base a ureia, o ativo aumenta a proteção natural da derme.

Rachaduras nunca mais!

A condição é causada por um excesso de ressecamento na pele do pé. “Traumas repetidos, seja por andar muito tempo descalça ou pelo uso frequente de chinelos, rasteirinhas e sandálias e estar acima do peso, também contribuem para o surgimento das fissuras”, aponta a dermatologista.

Para prevenir, a especialista indica manter a pele hidratada.

Suor sob controle!

Suar é normal, porém quando se torna em excesso (hiperidrose) e com mau odor (bromidrose) pode se tornar um empecilho para qualquer um. “No caso dos pés, essa transpiração pode favorecer tanto o ressecamento da pele quanto o surgimento de micoses e bolhas”, afirma Carla Bortoloto.

Para prevenir, a especialista indica 4 cuidados:

Invista na higienização dos pés, lavando-os com água e sabonete de pH neutro;

Evite umidade entre os dedos, secando-os bem;

Procure usar desodorante específico para a região;

Tente não usar o mesmo calçado todos os dias.

Unhas bem cuidadas!

As unhas são destaque quando queremos usar um sapato aberto. “Por isso, merecem atenção especial para que não haja complicações, como micoses e inflamações”, reforça a profissional.

Para prevenir, a especialista indica 3 cuidados:

Tenha seu próprio kit de cuidados, como alicate, tesoura e espátula para evitar riscos de contaminações;

Não remova as cutículas, porque elas servem como barreiras naturais contra agentes infecciosos;

Seque bem os pés depois do banho ou após um mergulho no mar ou piscina.

Sem inchaço!

Se você fica com os pés inchaços no verão, o caso pode estar ligado com a retenção hídrica e ao sedentarismo, explica Carla.

Para prevenir, a especialista indica 3 cuidados:

Beba bastante líquido;

Invista em uma dieta rica em alimentos diuréticos, como melancia, melão, pepino e alface.

Pratique exercícios físicos;

Realize drenagens linfáticas para reduzir os inchaços.

Leia também: Tratamento de beleza: como proteger e rejuvenescer os lábios

+ Como evitar, reduzir e até retirar manchas das mãos

Siga CLAUDIA no Instagram