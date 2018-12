‘A Dama e o Vagabundo’ ganha versão live-action com cães de verdade

Uma das cenas mais icônicas da televisão é o momento em que a ‘Dama e o Vagabundo‘ compartilham um prato de espaguete. O momento romântico é conhecido no mundo todo e agora vai virar um live-action com cães de verdade .

Foi o próprio diretor do filme, Charlie Bean, quem fez a revelação em entrevista. O longa original foi lançado em 1995 e conta a história de amor entre uma cadela da raça cocker spaniel e um vira-lata.

O diretor contou que trabalharam com cachorros todos os dias. “Eles treinaram por três meses e foi muito divertido gravar com eles”, disse. Ele ainda afirma que a experiência também foi muito engraçada, já que os amimais nem sabiam que estavam trabalhando e, às vezes, corriam para outro lado no meio do take. “Mas foi ótimo ter eles por perto, pois isso tornou o trabalho menos estressante”, avaliou.A produção será lançada exclusivamente pela

Disney+ e contará com a atriz

, que dará a voz à protagonista. Enquanto isso,interpretará o Vagabundo. Ainda estão no elenco Ashley Jensen, como o scottish terrier Jackie, e Kiersey Clemons, como Querida, a tutora da Lady.

