Macaulay Culkin revive cenas do icônico ‘Esqueceram de Mim’ após 28 anos

É muito difícil encontrar alguém que nunca tenha visto sequer um filme da franquia de ‘Esqueceram de Mim‘. Principalmente na época do Natal, os longas passam em praticamente todos os canais e marcaram uma geração.

Percebendo essa paixão mundial por Kevin McCallister e sua história natalina, a gigante Google decidiu surpreender todos os fãs este ano.

Após 28 anos do lançamento do primeiro filme, a empresa convidou Macaulay Culkin, 38, para reproduzir cenas icônicas que ele fez quando tinha apenas 10 anos. O ator mirim chamou atenção pela atuação engraçadíssima e pela genialidade do personagem.

A propaganda apresenta uma nova ferramenta da Google e reproduz de forma incrivelmente fiel as situações que Kevin passou nos anos 90. Com a tecnologia, o protagonista, agora adulto, encontra soluções diferentes e divertidas para os problemas do filme original.

Cenas como aquela no qual ele assiste à um filme para maiores comendo banana split e aquela em que o ator pula na cama dos pais foram recriados pelo ator, trazendo uma sensação de nostalgia aos fãs que assistiram à produção original.

Além de mostrar a todos que a história de Kevin permanece viva, a marca também permitiu que os fãs vissem como o ator está com uma aparência mais saudável. Macaulay teve diversos problemas relacionados ao consumo de drogas e a forma como se apresentou no vídeo trouxe certo alívio aos internautas.

Em 2004, o americano foi detido em Oklahoma por posse de maconha e de Alprazolam e Clonazepam. Em 2012, Kit Culkin, pai do ator, afirmou que a dependência de drogas e álcool piorou seu estado de saúde.

Confira ao divertido remake de ‘Esqueceram de Mim’:

