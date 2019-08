37 anos depois do crime, filhos denunciam pai por assassinato da mãe

Um crime cometido há 37 anos uniu os esforços de seis irmãos em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Juntos, eles investigaram a morte da mãe, Pierina Carroro, assassinada em 25 de janeiro de 1982, em Quilombo, Santa Catarina. E chegaram à conclusão de que o culpado é ninguém menos que o próprio pai.

Aos 78 anos, o homem vive na cidade mato-grossense com a segunda esposa, que era empregada da família quando a morte ocorreu. Até então, ele dizia que Pierina havia morrido em um assalto, história na qual os filhos nunca acreditaram completamente. Após a descoberta dos filhos, ele confessou e detalhou o assassinato à família. Contudo, não será preso pois, segundo a Polícia Civil, o crime prescreveu.

Em sua investigação, os irmãos conversaram com autoridades policiais envolvidas no caso na época do ocorrido, além de enfermeiras e outras testemunhas em Santa Catarina. Nessas conversas, ouviam que o pai havia matado a esposa e simulado um assalto.

Após meses de apuração, eles reuniram documentos, declarações e informações, que foram entregues ao delegado Daniel Nery nesta terça-feira (20). Também prestaram depoimento e registraram um boletim de ocorrência.

O assassinato

Ao G1, os irmãos contaram que “depois de três meses de investigação descobrimos que ele teve um caso extraconjugal há mais de dois anos com a empregada. A mãe descobriu e quis se separar. Ele a chantageou e ela contou [sobre a traição] aos irmãos e amigas”.

O homem então planejou uma viagem com a esposa até São Carlos. Eles saíram de casa de madrugada e ele levou consigo um revólver. No meio do trajeto, o marido fingiu que o pneu do carro havia furado. Após parar o carro, atingiu Pierina com uma pedrada na cabeça, arrastou seu corpo para a beira da estrada, atirou em seu peito e abandonou no local. Então jogou uma pedra no para-brisa para reforçar a versão do assalto.

No sábado (18), os filhos questionaram o pai sobre a verdade e ele contou tudo. “Ele confessou três vezes sem derramar uma lágrima. Ficamos aliviados, só queríamos a verdade e esclarecer o que aconteceu. Não tem justiça [que pague]”.

Como justificativa, o homem disse que a traição e o divórcio não seriam bem vistos pela sociedade da época. “Ele disse que ficaria ‘feio’. Ele só se preocupava com a imagem dele”, explicou a família.

Apesar da prescrição do homicídio, de acordo com o delegado, o boletim de ocorrência será encaminhado para a Polícia Civil catarinense, que decidirá se abre uma investigação sobre o caso.

