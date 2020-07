Mulheres do Rock dominam a playlist desta sexta

Antecipando o Dia Internacional do Rock, celebrado na próxima segunda (13), a playlist desta sexta-feira (10) reúne ícones do rock nacional e internacional para dominar o seu fim de semana.

De Pat Benatar e Patti Smith à Rita Lee, a editora digital (e roqueira), Ana Claudia Paixão, buscou representar todas as mulheres que se destacaram ao longo dos anos no universo do ritmo musical.

Houve sempre muito preconceito quanto a mulheres no universo do rock e estereótipos, mas ao longo dos anos o trabalho dessas artistas passaram a ser mais valorizados e vários considerados justamente como verdadeiros clássicos.

Segue a seleção para ouvir com o volume ao máximo!

Continua após a publicidade

Ouça essas e outras músicas no Amazon Music! Teste grátis por 30 dias.