O filme As Patricinhas de Beverly Hills é de 1995, mas segue sendo uma referência para as fashionistas. Uma de suas marcas é o conjuntinho de xadrez tartan de fundo amarelo usado pela protagonista Cher Horowitz, vivida por Alicia Silverstone. Neste outono/inverno, mais de 20 anos após o lançamento do longa, essa estampa tão querida promete tomar conta das ruas.

Sara Battaglia, Versace, Michael Kors e Matthew Adams Dolan são algumas das grifes que apresentaram a tendências em seus desfiles de inverno. Por se tratarem de marcar gringas, a previsão é de que os looks cheguem às lojas no fim do ano, quando é inverno por lá.

No entanto, a força da estampa é tão grande que devemos ter versões nacionais ainda no inverno deste ano. Afinal, as fast-fashions que também têm lojas por aqui, como Zara e Forever 21, já começaram a investir no tartan amarelo.