12 vestidos versáteis para aproveitar o verão com estilo

A estação mais quente do ano está chegando e com ela, naturalmente, a vontade de apostar em looks fresquinhos e coloridos. Se você é fã do vestidos, aproveite a nossa seleção para atualizar o seu closet:

Para usar com salto ou rasteira

Vestido Anike, Lila Deux. R$704*

Vestido Risca, cor pele e laranja, Animale. R$948*

Vestido estampado, de viscose, Amaro. R$179,90*

Para usar com tênis ou sandália rasteira

Vestido Vitral, Cori. R$208,90*

Vestido Ruby, Sofia by Vix. R$197*

Vestido Nó, Market 33. R$173,90*

Para usar na cidade ou na praia

Vestido longo de linho, coleção Isabella Fiorentino para Madeleine. R$208,90*

Vestido ombro a ombro listrado, Nica Kessler. R$256,90*

Túnica de renda Bibi, Le Lis Blanc. R$348,90*

Para usar de dia ou à noite

Vestido mídi Renata, Le Lis Blanc. Preço sob consulta*

Vestido de jacquard, BonPrix. R$99,90*

Vestido em suede, Renner. R$99,90*

*Preços pesquisados em outubro de 2017.